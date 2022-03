Camera: domani audizione su diffusione bostrico tipografo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 10 marzo, alle ore 13:30, la Commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti della Regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del bostrico tipografo. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)