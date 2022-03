Ucraina: Tinagli (Pd), necessarie risposte europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra ha cambiato drasticamente le nostre previsioni sulla ripresa economica. Le dure ma necessarie sanzioni contro il regime di Putin sono la giusta risposta al barbarico attacco contro l'Ucraina ma sappiamo che avranno conseguenze sulle nostre economie. Siamo disposti a sostenerle, lo faremo, ma dobbiamo prepararci. Sapere a cosa andiamo incontro e attrezzarci. Dobbiamo dare ai paesi membri tutta la flessibilità necessaria a sostenere l'economia e i cittadini e far fronte alle prossime sfide. Non possiamo immaginare di tornare a regole economiche e fiscali vecchie e totalmente inadeguate a fronteggiare il quadro macroeconomico attuale e futuro. E poi dobbiamo mettere in campo strategie e strumenti europei, come abbiamo fatto con il Covid". Lo ha dichiarato Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd e presidente della commissione Econ del Parlamento europeo, nel suo intervento in Aula a Strasburgo alla presentazione del Rapporto sul semestre europeo, di cui Tinagli è relatrice, alla presenza dei commissari Gentiloni, Schmidt, e del vicepresidente esecutivo, Dombrovskis. "Diciamo spesso che dobbiamo imparare dagli errori passati, ma a volte è importante anche imparare dai successi, da quel che ha funzionato - ha proseguito l'esponente del Partito democratico -. E se guardiamo agli ultimi due anni vediamo che la risposta europea alle conseguenze del Covid è stata positiva e incisiva grazie a tre fattori: un mix di politiche monetarie e fiscali molto efficace, un coordinamento molto forte tra le politiche economiche dei vari stati, e poi l'aver messo in campo strumenti europei come Sure e Next generation Eu. Strumenti che ci hanno reso più forti, più uniti, e che ci hanno consentito di tornare a livello di crescita pre-crisi molto prima di quanto chiunque si sarebbe aspettato. Adesso - ha concluso Tinagli - è il momento di mantenere questo spirito e questo impegno".(Rin)