© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All’8 marzo erano 21.095 i cittadini ucraini arrivati: oggi i dati sono di 23.872”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina. Il flusso “è certamente destinato ad aumentare”, ha aggiunto. (Rin)