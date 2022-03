Rpt - San Siro: Sala, è diritto delle squadre guardare altre opzioni, io ci ho provato seriamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Se le squadre intendono guardare altre opzioni che non siano San Siro è nei loro diritti e sarebbe un gran peccato, ma io più di questo non posso fare. Lo stadio è legato a Inter e Milan e io credo che sia molto molto difficile trovare un utilizzo diverso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa pre Consiglio nazionale del Coni, che si è tenuta allo stadio di San Sir, ricordando che "fin dall'inizio ho puntato sul fare sistemare San Siro, però in quel caso le due squadre - Inter e Milan - sono state chiare nel voler andare verso un'altra soluzione". "Io ci ho provato seriamente - ha spiegato Sala - a convincere che si poteva rimanere su San Siro, ma le squadre sono state radicalmente contrarie fin dall'inizio. Devo dare loro atto che sono state molto chiare nei miei confronti". "Il mio l'ho fatto", ha poi sottolineato il sindaco, "ora la questione è se va tenuto un dibatito pubblico o no". Sala è poi intervenuto in merito alle tempistiche di realizzazione: "Dal punto di vista dei tempi capisco che li allunghi, ma i ricorsi al Tar e il rischio della possibilità di referendum farebbero dire che non cambia molto". (Rem)