Imprese: Romano (Sparkle), c’è una correlazione positiva tra efficienza energetica e digitalizzazione

- È sempre più evidente una correlazione positiva tra il fenomeno della digitalizzazione e l’efficienza energetica: le nuove tecnologie possono giocare un ruolo molto importante su questo fronte. Lo ha detto Elisabetta Romano, amministratrice delegata di Sparkle, intervenendo oggi all’evento “The global need to save energy: the italian contribution” a Expo 2020 Dubai. “5G, internet of things, cloud, intelligenza artificiale e blockchain sono strumenti in grado di abilitare una transizione energetica sostenibile: la fibra è l’85 per cento più efficiente del rame, e il passaggio verso un cloud pubblico porterà un calo dell’80 per cento in termini di emissioni nel solo settore IT”, ha spiegato, aggiungendo che gli operatori di telecomunicazioni nel mondo possono sfruttare queste tecnologie per aiutare i clienti, riducendo al contempo la propria impronta carbonica. (Rin)