- “Ringrazio tutte le forze politiche e in particolare l’opposizione per la grande prova di unità e lo spirito costruttivo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina. (Rin)