Regno Unito: aumento costo carburanti, in 24 ore un pieno di diesel sale a 90 sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo medio per un pieno di diesel per un'automobile ha superato nel Regno Unito per la prima volta le 90 sterline dopo che ieri il governo di Londra ha annunciato l'embargo petrolifero contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce l'emittente "Bbc", secondo cui la Rac Limited, a società di servizi automobilistici britannica, ha affermato che il prezzo medio di un litro di diesel è aumentato di 3 pence durante la notte per raggiungere un valore record di 165,24 pence, il secondo più grande balzo su base giornaliera dal 2000. Il Regno Unito importa dalla Russia l'8 per cento del petrolio del suo fabbisogno e circa il 18 per cento del suo diesel. Il costo di un barile di greggio è salito dell'1,3 per cento oggi e gli esperti affermano che ciò porterà ad un aumento dei prezzi al dettaglio ancora più elevati. Il portavoce della Rac, Simon Williams ha dichiarato: "L'aumento giornaliero del diesel è stato il secondo più grande mai registrato dal 2000. Il costo del rifornimento di benzina di un'auto familiare da 55 litri è ora di 87 sterline, 7 in più rispetto all'inizio dell'anno. I conducenti di auto a diesel stanno ancora peggio con un serbatoio che ora costa più di 90 sterline, per la prima volta in assoluto, in aumento di 8 sterline in più rispetto all'inizio di gennaio". Secondo il portavoce della Rac, la benzina ora raggiungerà sicuramente una media di 1,60 sterline al litro questa settimana, mentre il diesel progredirà molto rapidamente verso la quota di 1,70 sterline per un litro. (Rel)