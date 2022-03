Ucraina: Draghi, certo che Italia farà sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certo che l’Italia farà la sua parte fino in fondo: come sempre nelle emergenze ci scopriamo migliori di quello che pensiamo di essere. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina. L’Italia farà la sua parte grazie anche “alla robustezza delle sue istituzioni”, ha aggiunto. (Rin)