Energia: ambasciatore russo in Algeria, taglio gas all’Europa “non è all’ordine del giorno” (2)

- L'ambasciatore russo ha parlato anche dell'approvvigionamento di gas in Europa. "Il problema per noi non si pone, perché riteniamo che sia una questione puramente commerciale, lungi dall'incidere sui nostri rapporti", ha detto Beliaev. Interrogato sulla possibilità di una chiusura totale delle valvole del gas russo, il diplomatico ha detto che la prospettiva di una riduzione, o addirittura di un arresto delle forniture russe di gas naturale all'Europa, “non è per il momento all'ordine del giorno”. Beliaev ha affermato che la società russa Gazprom onora adeguatamente i propri impegni e che “100 miliardi di metri cubi di gas vengono forniti all'Occidente”. Il gasdotto della Fratellanza, che va dalla Russia ai paesi dell'Unione europea, attraverso il territorio ucraino, “sta funzionando a pieno regime”, ha assicurato il diplomatico. (segue) (Ala)