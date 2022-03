Energia: ambasciatore russo in Algeria, taglio gas all’Europa “non è all’ordine del giorno” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beliaev si è detto scettico sul fatto che l'Algeria possa diventare il principale fornire del mercato europeo. “Tutte queste sono solo speculazioni occidentali”, ha detto l'ambasciatore russo. In realtà né Algeri né Doha possono sostituire nel breve termine il flusso controllato dal Cremlino, ha aggiunto il diplomatico. L'ambasciatore, infine, ha smentito le notizie secondo cui una delegazione russa arriverà ad Algeri nei prossimi giorni per sottolineare la sua insoddisfazione per un possibile aumento delle esportazioni di gas algerino. L'unica delegazione prevista, ha detto, è quella della commissione mista prevista da molto tempo ma il cui arrivo è stato ritardato dalla guerra in Ucraina. (Ala)