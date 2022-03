Ucraina: Draghi, Ue si è riallacciata a radici fondanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europe “ha saputo riallacciarsi alle radici fondanti: rispetto dei diritti umani e solidarietà, valori che l’Italia ha sempre posto alla base della sua politica di accoglienza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina. (Rin)