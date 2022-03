Pnrr: Coppotelli (Cisl), progetti dovranno modernizzare Lazio, serve modello partecipativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr con la Regione Lazio "abbiamo già iniziato un tavolo molto importante, una cabina di regia, che dovrà vedere la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Cisl, su questi importanti progetti che dovranno necessariamente modernizzare il volto della nostra regione". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, nella giornata di chiusura del XIII congresso dell'organizzazione sindacale regionale, dove si è svolta la tavola rotonda "La pandemia, la crisi economica ed il Pnrr nel Lazio". "È chiaro che su questo noi vogliamo un modello partecipativo che ci possa porre come partner di questi cambiamenti, in una logica di profonda trasformazione, anche soprattutto per il nostro modello di rappresentanza - ha aggiunto Coppotelli -, che deve essere sempre più vicino alle persone e che deve vedere i fondi del Pnrr come il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati della nostra regione", ha concluso. (Rer)