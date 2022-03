Giovani: Gribaudo (Pd), incardinata pdl su apprendistato, si faccia presto per approvarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata incardinata oggi in commissione Lavoro "la proposta di legge per la riforma dell'apprendistato. Un testo fondamentale, costruito grazie all'impegno dei giovani che hanno raccolto oltre 70.000 firme. Le nuove generazioni stanno vivendo un periodo di forte stress e incertezza per il futuro dovuta a lockdown, pandemia e adesso a un quadro internazionale sempre più complesso. Per questo ritengo di primaria necessità migliorare la qualità dell'occupazione e della prima occupazione di chi entra nel mercato del lavoro dando delle risposte concrete che mettano insieme formazione e un trattamento dignitoso. Il testo introduce strumenti di innovazione all'apprendistato migliorandone l'attrattività per le imprese attraverso semplificazione burocratica e digitalizzazione". Lo dichiara la deputata del Partito democratico, Chiara Gribaudo, responsabile della Missione giovani per la segreteria del Pd. "Le istituzioni devono dimostrarsi presenti e capaci di accompagnare le ragazze e i ragazzi in fasi della vita molto complesse come quello dell'accesso al mondo del lavoro - prosegue la parlamentare in una nota -. Per questo mi auguro che il lavoro in Commissione sia celere e mantenga uno spirito collegiale. Tengo molto a questa proposta perché porta, tra le altre, la firma del collega Epifani, a cui va un commosso ricordo". (Com)