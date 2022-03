© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte sanitario “tutti i rifugiati che arrivano" in Italia "o accettano di fare un tampone ogni 48 ore o di vaccinarsi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative per garantire l'accesso ai servizi essenziali ai profughi ucraini presenti sul territorio nazionale. (Rin)