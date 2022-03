Taiwan: nuova sortita della Cina nella Zona d'identificazione della difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da guerra elettronica Y-8 ha varcato oggi il limite sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa (Adiz) di Taiwan. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Taipei su Twitter. Come sempre accade in questi casi, l'isola ha risposto attivando i propri meccanismi di difesa aerea ed emettendo avvertimenti radio. La sortita segue quella effettuata ieri con quattro caccia J-16 e un aereo da guerra elettronica Y-8, avvistati sempre nell'angolo sud-ovest dell'Adiz. Come riferito più volte dagli ufficiali cinesi, queste operazioni hanno lo scopo di riaffermare la sovranità della Repubblica popolare sull'isola autogovernata, considerata da Pechino "una provincia secessionista". (segue) (Cip)