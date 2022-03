Antitrust: Guido Stazi nominato segretario generale Autorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del presidente Roberto Rustichelli, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha nominato Guido Stazi segretario generale dell'Autorità Antitrust. È la prima volta che, nella storia trentennale dell'istituzione, viene indicato per questo incarico un dirigente interno. Il dottor Stazi - si legge in una nota - fa infatti parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato fin dalla sua fondazione nel 1990; dal 2005 è stato capo di Gabinetto dell'Agcom e a seguire segretario generale della Consob fino al 2018. Da ultimo, rientrato in Antitrust, era responsabile del Comitato valutazioni economiche. Ha insegnato Economia e Politica della concorrenza nella facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena. È autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale. (Com)