Libano: dal primo aprile pazienti in dialisi o malati di cancro pagheranno cure interamente

- In Libano, a partire dal primo aprile tutti i pazienti che necessitano di cure ospedaliere urgenti saranno coperte dal Fondo della previdenza sociale (Cnss), mentre i malati di cancro e i pazienti in dialisi dovranno pagare interamente le cure. Lo ha dichiarato il presidente del sindacato degli ospedali privati libanesi, Sleiman Haroun, secondo il quale il Cnss avrebbe smesso di pagare agli ospedali gli anticipi necessari per coprire le spese delle persone ricoverate. Haroun ha inoltre invitato il consiglio di amministrazione del Fonso ad accelerare l’approvazione dei pagamenti agli ospedali, che si troveranno presto costretti a “ricevere e curare solo casi urgenti”. Lo scorso febbraio il sindacato aveva avvertito dei ritardi da parte del Cnss nel pagamento delle somme richieste, costringendo gli ospedali a “non poter più garantire l’accesso alle cure ai pazienti coperti, sia per i ritardi nei pagamenti ma anche a causa del deprezzamento del 90 per cento della valuta locale”. Haroun ha inoltre ricordato che i pazienti avranno i propri soldi indietro nel caso in cui il Cnss dovesse procedere con i pagamenti arretrati di gennaio e febbraio. (segue) (Lib)