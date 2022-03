Libano: dal primo aprile pazienti in dialisi o malati di cancro pagheranno cure interamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo marzo, il presidente della Commissione parlamentare per la salute, Assem Araji, ha messo in guardia contro una crisi sanitaria, soprattutto perché gli ospedali privati rischiano di non accogliere più i pazienti che beneficiano dei servizi del Cnss, dal momento che questo non è più in grado di coprire le spese. Araji ha sottolineato che il 35 per cento dei pazienti in Libano è coperto dal Cnss, il quale concedeva agli ospedali un anticipo che corrisponde dal 30 al 40 per cento dei salari dei dipendenti. "Il Cnss e tutti i contribuenti rischiano il collasso", ha avvertito Araji, evidenziando come la vera vittima di questa crisi è il paziente. "Siamo venuti a conoscenza del fatto che il ministero della Salute non ha pagato gli ospedali, il Cnss non paga più gli anticipi e le strutture ospedaliere sono accessibili solo ai più ricchi”, ha proseguito il presidente della Commissione parlamentare, invitando il governo a mettere in atto un piano di emergenza. "Lo Stato deve intervenire al più presto e concedere un anticipo al Cnss e ad altri contribuenti pubblici. Soprattutto perché lo Stato deve al Cnss quasi 5.000 miliardi di lire libanesi”, ha insistito. (segue) (Lib)