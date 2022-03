© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai cittadini ucraini accolti è consentito svolgere un’attività lavorativa “sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno e in deroga alle quote massime di ingresso”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative per garantire l'accesso ai servizi essenziali ai profughi ucraini presenti sul territorio nazionale. (Rin)