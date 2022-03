Digitale: Colao, rischiamo di essere in ritardo su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta “non deve essere se avviare questo grande motore, ma il come, il quando e soprattutto quanta forza dare per accelerare la trasformazione che l’intelligenza artificiale permette”. Lo ha detto il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione nelle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. “Dobbiamo essere onesti. Rischiamo di essere in ritardo, sia in Europa che in Italia, ma non siamo drammaticamente in ritardo”, ha spiegato.(Rin)