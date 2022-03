Ucraina: Cgil, bene utilizzo beni confiscati per profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno manifestato pubblicamente dalla ministra Lamorgese di utilizzare i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e alle mafie per destinarli ai profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina, va nella giusta direzione. Facciamo notare tuttavia alla ministra tre incongruenze che vanno rapidamente risolte, o questa idea rimarrà purtroppo lettera morta e, peggio ancora, aprirà pesanti contraddizioni". È quanto dichiara, in una nota, il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, che aggiunge: "Il primo punto è che la questione dei profughi ucraini è la stessa di migliaia di altri profughi provenienti da diversi paesi in guerra che, non avendo avuto fino ad ora alcuna risposta in merito alla propria destinazione abitativa, spesso finiscono per essere preda della criminalità organizzata che nei loro confronti esercita opera di sfruttamento e di vessazioni. Per non parlare, poi, dell'emergenza abitativa che sta creando non poche tensioni e pressioni verso i sindaci da parte di categorie svantaggiate di cittadini italiani. Affrontare dunque il tema con una visione generale è indispensabile". (segue) (Com)