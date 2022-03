Ucraina: Cgil, bene utilizzo beni confiscati per profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil sottolinea, in secondo luogo, che "lo stato attuale dei beni immobili confiscati è purtroppo in una condizione di degrado, e per poterli riutilizzare occorrono investimenti. Ben venga da parte dello Stato un impegno finanziario preciso, generalizzato e mirato in questo senso. Noi -ricorda - da tempo chiediamo di affrontare in modo strutturale questo problema che, al contrario di ciò che indica lo stesso Codice Antimafia, non consente di restituire alla società civile il patrimonio confiscato alle mafie". Infine, per Massafra "vanno introdotti degli aggiustamenti alle norme attuali, senza i quali la stessa assegnazione degli immobili confiscati a fini sociali finisce per essere penalizzata da pastoie burocratiche che ne impediscono la concreta assegnazione, come accade con i lunghi contenziosi con i vari creditori che talvolta costringono l'amministratore giudiziario o la stessa Anbsc a rinunciare ad un corretto e legittimo riutilizzo del bene. Per tutte queste ragioni - conclude - riteniamo utile e urgente l'apertura di un tavolo di confronto". (Com)