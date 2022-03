Energia: Regno Unito, domani riunione G7 su riduzione dipendenza idrocarburi russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'energia del G7 si incontreranno domani per discutere cosa può fare di più l'Occidente per ridurre la sua dipendenza dal petrolio e dal gas russi. Lo ha affermato il segretario alle Imprese, l'Energia e la Strategia industriale britannico, Kwasi Kwarteng, in un intervento in Parlamento. "Domani avremo una riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7 per discutere ulteriori passi", ha detto Kwarteng. Il Regno Unito ha affermato che eliminerà gradualmente le importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022 e prenderà in considerazione la possibilità di vietare l'import di gas, unendosi così ad altri Paesi inclusi gli Stati Uniti, nel tentativo di colpire Mosca per l'invasione dell'Ucraina.(Rel)