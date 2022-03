Ucraina: Draghi, solidarietà e accoglienza dimostrati con fatti ma questione sarà lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà, l’accoglienza, la fratellanza “sono stati dimostrati dai fatti ma molto di più sarà necessario perché" l'arrivo di profughi andrà avanti a "lungo, non per settimane o mesi”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative di solidarietà e la gestione dell'accoglienza in relazione alla crisi umanitaria conseguente al conflitto in Ucraina. (Rin)