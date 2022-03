Russia-Senegal: telefonata Putin-Sall, focus su Ucraina ed evacuazione stranieri dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin, e l'omologo senegalese Macky Sall, hanno tenuto una conversazione telefonica incentrata sull'operazione militare in Ucraina e l'evacuazione degli stranieri dal Paese. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino in una nota. In particolare, su richiesta di Sall, Putin ha affermato che l'esercito russo sta adottando tutte le misure possibili per l'evacuazione in sicurezza degli stranieri dall'Ucraina. Inoltre, i due presidenti hanno riaffermato l'importanza dell'attuazione in modo coerente degli accordi raggiunti al primo vertice Russia-Africa di Sochi nel 2019, nonché dello sviluppo di legami diversificati tra Russia e Paesi africani. Il colloquio ha toccato anche alcuni temi della cooperazione bilaterale nel contesto del 60mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Mosca e Dakar celebrato quest'anno. (Rum)