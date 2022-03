Ucraina: Commissione, bene accordo Paesi Ue su nuove sanzioni a Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo degli Stati membri di adottare ulteriori sanzioni mirate per la situazione in Ucraina e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione. In particolare, le nuove misure impongono misure restrittive a 160 persone e modificano il regolamento relativo alle misure alla luce della situazione in Bielorussia e il regolamento relativo alle azioni destabilizzanti della Russia in Ucraina. Per la Bielorussia le misure introducono divieti Swift simili a quelli del regime russo, chiariscono che le criptovalute rientrano nell'ambito dei "titoli trasferibili" ed espandono ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti rispecchiando le misure già in vigore in merito alla Russia. (segue) (Beb)