Ucraina: Commissione, bene accordo Paesi Ue su nuove sanzioni a Russia e Bielorussia (2)

- In particolare, le misure concordate limitano la fornitura di servizi Swift a Belagroprombank, Bank Dabrabyt e alla Banca di sviluppo bielorussa, nonché alle loro filiali; proibiscono le transazioni con la Banca centrale della Bielorussia relative alla gestione di riserve o attività e alla fornitura di finanziamenti pubblici per il commercio e gli investimenti in Bielorussia; vietano la quotazione e la fornitura di servizi in relazione ad azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell'Ue a partire dal 12 aprile 2022. Inoltre, limitano gli afflussi finanziari dalla Bielorussia all'Ue, vietando l'accettazione di depositi superiori a 100 mila euro da cittadini o residenti bielorussi, la detenzione di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell'Ue, nonché la vendita di titoli denominati in euro ai clienti bielorussi. Le misure decise oggi proibiscono anche la fornitura di banconote in euro alla Bielorussia. (segue) (Beb)