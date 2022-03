Ucraina: Commissione, bene accordo Paesi Ue su nuove sanzioni a Russia e Bielorussia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece la Russia, l'emendamento introduce nuove restrizioni all'esportazione della navigazione marittima e della tecnologia di comunicazione radio, aggiunge il Russian Maritime Register of Shipping all'elenco delle imprese statali soggette a limitazioni di finanziamento e introduce una disposizione preventiva per la condivisione delle informazioni per le esportazioni di apparecchiature di sicurezza marittima. Inoltre, estende anche ai cittadini svizzeri e dello Spazio economico europeo (See) l'esenzione relativa all'accettazione di depositi superiori a 100 mila euro nelle banche dell'Ue. (segue) (Beb)