Infrastrutture: Di Palma (Enac), spese per adeguamento ambientale trasporto aereo e ammodernamento aeroporti rientrino nel Pnrr

- L'idea dell'elettrificazione, di una diversa propulsione del trasporto aereo è entrata a far parte del percorso del settore che si è dato obiettivi importanti nei termini indicati dalla Commissione europea: "gli appuntamenti del 2030 e 2050 sono assolutamente raggiungibili, però” questo significa “un maggior onere: questi percorsi legati a nuovi modelli tecnologici hanno un maggior costo rispetto al passato quindi è assolutamente necessario che rientrino nel Pnrr”. Lo ha detto il presidente di Enac Pierluigi Di Palma intervenendo alla prima giornata dello Shipping, Forwarding and Logistics meet Industry in corso alla sede di Assolombarda a Milano. “Così come – ha proseguito – riteniamo che debba avvenire per le risorse per le realizzazioni che garantiscono l'ammodernamento del nostro sistema aeroportuale”. “Entrare nel Pnrr – ha proseguito – significa anche abbattere le tariffe, favorire la competizione del nostro modello aeroportuale con quelli contigui, e quindi attirare traffico, economia e lo sviluppo del nostro sistema che, pur in sofferenza, ha dato importanti risultati. È infatti cresciuto di molto, ha raggiunto i 200 milioni di passeggeri, pur non avendo un vettore di riferimento nazionale”. Per raggiungere questi obiettivi, però, ha evidenziato di Palma, il Pnrr è fondamentale: “Noi – ha sottolineato - raccomandiamo alle stazioni appaltanti dei lavori aeroportuali che stiamo eseguendo di rendicontare i lavori secondo il modello del Pnrr perché confidiamo che, appena ci sarà una revisione della spesa, le infrastrutture aeroportuali potranno ottenere questo finanziamento”. (Rem)