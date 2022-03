Milano: Sala su pagamento dehor, stiamo cercando equilibrio per evitare disagi - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Credo che siano chiare a tutti le difficoltà del bilancio del Comune di Milano. Non sono difficoltà generiche, dobbiamo dire la verità: i costi in un comune sono quasi fissi, il personale è quello, si può far finta di non considerare fisso il welfare... I ricavi possono essere variabili. Ora siccome Milano ha avuto in periodi normali entrate superiori a quelle di altre città perché avevamo dividendi, pensate alla Sea o al trasporto pubblico che genera bigliettazione importante, in momenti di crisi Milano soffre più di altre città". Lo ha spiegato oggi a margine dell'inaugurazione del marcato di piazza Wagner il sindaco di Milano Giuseppe Sala rispondendo ad una domanda sui dehor e sulla possibilità che dal 1 aprile gli esercenti torneranno a pagare l'occupazione di suolo pubblico con uno sconto del 20 per cento. (Video: Agenzia Nova) (Rem)