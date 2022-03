Roma: Gualtieri, oggi più ottimista di quando sono arrivato, si vedono primi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai primi cento giorni di governo della città "sono molto soddisfatto. Cento giorni sono passati. Abbiamo lavorato con grande intensità e ora sono più ottimista di quando sono arrivato, non perché non riconosca i problemi ma perché i primi cento giorni hanno dimostrato che lavorando intensamente si ottengono i risultati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro alla Stampa estera. (Rer)