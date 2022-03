Rifiuti: Gualtieri, dove funziona servizio Und multe più salate per trasgressori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laddove è funzionante il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche (Und) in città comportamenti scorretti potranno essere sanzionati con multe più salate di quelle previste oggi. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro con la Stampa estera. "La carta viene raccolta ma paghiamo il radicale peggioramento del servizio di raccolta delle Utenze non domestiche più che dimezzato da maggio scorso - ha detto Gualtieri -. La quantità di carta e cartone che producono i negozi è tale che neanche sei passaggi al giorno sono sufficienti. Abbiamo avviato una riforma, per recuperare la mancanza, ma finché non sarà operativa in tutti i municipi, e ci vuole del tempo, accade che in alcune zone ci siano i cassonetti pieni. C'è un piano a cui man mano si stanno aggiungendo i Municipi. C'è bisogno di migliorare l'efficienza ma anche il senso civico, in presenta del servizio Und non si deve conferire al cassonetto. Bisogna agire anche con multe che potremmo aumentare per questi comportamenti". (Rer)