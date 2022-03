Ambeinte: ok della I commissione Consiglio regionale Fvg a piano uso diportistico delle coste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per il Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale a uso diportistico, redatto dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, ha ottenuto il via libera della I commissione in Consiglio regionale. Il piano, corredato da un rapporto ambientale, aveva già ricevuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali. “Non si tratta di una norma ma, piuttosto, di uno strumento ricognitivo e programmatorio molto flessibile che consentirà ai comuni di procedere nelle rispettive attività di pianificazione delle coste per l’uso diportistico”, ha sottolineato l’assessore regionale al Demanio, Sebastiano Callari. “Siamo forse la prima regione in Italia a dotarsi di uno strumento di questo genere, molto imponente e forte anche di un apparato cartografico, espressione di quanto esiste e di quanto sarà possibile fare sulla base di una ricognizione puntuale”. Il piano è frutto di un lavoro iniziato nel 2018, che ha visto il coinvolgimento delle direzioni Salute, Ambiente e Infrastrutture, nonché di autorità portuali, capitanerie di porto ed enti locali. Callari ha auspicato un’approvazione definitiva entro l’anno, sottolineando la necessità di eliminare la confusione esistente sul tema. “Le spiagge vanno inserite nel grande comparto del turismo e del patrimonio culturale e ambientale”, ha aggiunto, ricordando come l’Italia sia orami rimasta l’unico Paese, “insieme alla Grecia, privo di una normativa coerente”. (Frt)