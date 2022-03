Ucraina: Gualtieri, più di 3 mila messaggi alla task force, molte offerte romani per accogliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 marzo è stata istituita una task force per l'accoglienza a Roma delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. "A oggi abbiamo ricevuto 2.500 chiamate al numero verde e 700 messaggi in mail. Più di 3 mila messaggi tra chi chiedeva aiuto e chi si offriva". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro alla Stampa estera. "Già 180 persone sono state sistemate in strutture alberghiere, molti hanno offerto posti letto, stanze e seconde case per l'accoglienza. L'Unità di crisi regionale alla quale partecipiamo sta predisponendo nel Lazio 10 mila posti letto. L'obiettivo è garantire l'assistenza sanitaria ma anche la possibilità di andare a scuola ai bambini. A Roma inoltre già c'è una comunità ucraina, molti vengono ospitati da parenti o amici. Tuttavia nostro compito è offrire accoglienza. Stiamo parlando di una tipologia di rifugiati che vogliono un'accoglienza temporanea e vogliono giustamente rientrare, sperando che questa guerra finisca prima possibile". (Rer)