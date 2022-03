Repubblica Ceca: una vita da scienziata, mostra all'Istituto Italiano di Cultura di Praga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Mauro Marsili ha accolto l'invito con soddisfazione, aggiungendo come in Repubblica Ceca siano al momento attivi quasi cento scienziati e ricercatori italiani, uomini e donne, alcuni dei quali ai vertici dei dipartimenti di ricerca di loro competenza. Due giovani ricercatrici, Anna Cimmino, del dipartimento di Fisica dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, e Anna Tropia, docente di Filosofia medievale all'Università Carolina di Praga, hanno portato la loro testimonianza di studiose impegnate nel mondo della ricerca. A fare gli onori di casa è stata la direttrice Alberta Lai, che in chiusura dei lavori ha rivolto un pensiero commosso alle donne ucraine vittime della guerra. (segue) (Vap)