Repubblica Ceca: una vita da scienziata, mostra all'Istituto Italiano di Cultura di Praga (3)

- L'esposizione "Una vita da scienziata" prende spunto dalla banca dati del progetto 100 donne contro gli stereotipi, ideato dall'Osservatorio di Pavia e dall'Associazione di giornaliste Gi.U.Li.A. in collaborazione con la Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Attraverso la mostra si dà non solo una voce ma anche un volto ad alcune esperte italiane in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), che si sono rese disponibili per gli scatti del fotografo Gerald Bruneau, rivelando molto spirito e permettendo alle tante donne italiane impegnate nella ricerca – in Italia e all'estero – di "uscire allo scoperto". (segue) (Vap)