Campidoglio: Gualtieri, sorpreso a insediamento da 70 per cento budget non speso

22 luglio 2021

- All'insediamento in Campidoglio "mi ha colpito particolarmente la quantità di soldi non spesi, c'è un 70 per cento di non speso sugli investimenti. Si spendeva solo il 30 per cento, mi ha sorpreso molto essendo stato ministro dell'economia tendo a dare molta importanza alle risorse". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro alla Stampa estera. (Rer)