Libia: fonti “Nova”, premier Bashagha diretto verso capitale Tripoli

- Il premier del governo di Governo di stabilità nazionale della Libia (Gsn), Fathi Bashagha, sarebbe in viaggio verso la capitale Tripoli scortato da un convoglio militare composto da 50 veicoli. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti della sicurezza libica. Ieri il convoglio era stato segnalato nella città di Sirte. Sempre ieri alcuni movimenti di convogli militari erano stati avvistati nel sobborgo di Tajoura alle porte di Tripoli per fornire sostegno a Bashagha intenzionato ad insediarsi nella capitale libica in cui è al momento presente l’altro esecutivo libico, il Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba, non intenzionato a cedere il potere. (Lit)