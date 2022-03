Trasporti: Gualtieri, manutenzione metro non fatta in passato, ci prenderemo insulti ma serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ci prenderemo gli insulti dei cittadini ma dobbiamo rimediare a quanto non è stato fatto sulla manutenzione delle metropolitane: la manutenzione va fatta per motivi di sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un incontro alla Stampa estera. "Anzi - ha aggiunto - abbiamo negoziato il minor impatto possibile per gli utenti, senza manutenzione i treni non possono circolare per legge, non lo decide il sindaco". (Rer)