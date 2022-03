© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, ha esortato i suoi concittadini che si trovano in quel Paese a partire adesso o a pensare ad un piano su come andare via senza l'aiuto della missione diplomatica. Sullivan, durante un briefing, ha sottolineato che il governo russo potrebbe decidere a breve di chiudere l'ambasciata statunitense. (Rum)