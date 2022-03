Ue: Scerra (M5s), momento di riformare Patto stabilità e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il Patto di stabilità e crescita "è entrato in vigore siamo stati tra i primi a opporci: la storia degli ultimi anni ci ha dimostrato che avevamo ragione perché quell'Europa dell'austerità ha fallito. Oggi il vento è cambiato, anche grazie all’atteggiamento dell’Italia e dei governi Conte. L’Unione ha dato vita al Recovery fund, la Bce ha sostenuto la ripresa e il Patto di stabilità è ancora disattivato nei suoi meccanismi più dannosi. Ma ora è il momento di proporre riforme strutturali, per questo abbiamo depositato una mozione a mia prima firma per alcune proposte concrete di superamento del Patto di Stabilità e Crescita". Lo ha detto Filippo Scerra, deputato del Movimento cinque stelle, durante un evento alla Camera a cui ha partecipato anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, di presentazione della sua mozione. "Purtroppo - ha aggiunto il parlamentare - le sfide per l'Europa non sono finite: alla crisi sanitaria e a quella economica, conseguita all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è quindi aggiunta la pandemia energetica, un’impennata dei prezzi dell’energia e del gas, con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sulle imprese. Di fronte a questo scenario non permetteremo che nel gennaio 2023 torni in vigore il Psc così come l'abbiamo conosciuto”. (Rin)