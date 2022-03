Ucraina: Malagò (Coni), stiamo mandando vestiti e materiali alla popolazione, ci muoviamo per ospitare atleti nei nostri centri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo dello sport sta facendo il massimo di quello che è possibile fare per supportare il popolo ucraino. Stiamo svuotando i magazzini del Coni e li mandiamo tramite Cio alla cooperazione. Il Cio ha individuato il comitato olimpico ungherese per distribuire vestiti e materiali alla popolazione". Lo ha affermato questa mattina il presidente del Coni Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa pre Consiglio nazionale del Coni, che si è tenuta a Milano presso lo stadio San Siro. "Sono in contatto Serhij Bubka - presidente del Comitato olimpico ucraino -. Ci stiamo muovendo per ospitare atleti e atlete presso i nostri centri", ha aggiunto Malagò. (Rem)