Saman: via libera da commissione Camera a pdl su matrimoni forzati

- La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato alla relatrice, Elisa Tripodi, a riferire positivamente in Aula sulla proposta di legge Saman, a prima firma Ascari, del Movimento cinque stelle. La proposta di un solo articolo prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. E' quanto si legge in una nota. "L’8 marzo non è finito ieri, l’impegno per l’uguaglianza e la parità della donna va portato avanti ogni giorno. Un recente report del Viminale ha reso noto che dall’entrata in vigore del Codice rosso sono in aumento i reati connessi al fenomeno dei matrimoni forzati. L’85 per cento delle vittime è una donna e quasi due vittime su tre sono straniere, con una forte incidenza di donne pakistane. Con questa legge diamo uno strumento in più per evitare nuovi casi Saman", commenta il presidente della commissione, Giuseppe Brescia. (Com)