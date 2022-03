Veneto: medici di base, mozione per finanziare l’assunzione di personale amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale del Veneto Anna Maria Bigon (Pd) ha annunciato la presentazione di una mozione per affrontare le difficoltà dei medici di base. “Nel breve periodo la soluzione migliore per dare una mano ai medici di famiglia è quella di sgravarli dal peso della burocrazia. La Regione finanzi l’assunzione di personale amministrativo che li possa affiancare, probabilmente aumenterebbe anche il numero dei professionisti disposto ad accettare un aumento di pazienti”, dice Bigon. In Veneto sta crescendo l’allarme per la carenza di medici di base, con migliaia di persone ‘scoperte’. Sono infatti previste 1878 uscite nei prossimi sette anni, con soli 597 ingressi. “La Regione dovrebbe aumentare, rendendo l’incremento strutturale, le borse di formazione per i nuovi medici di medicina generale, ma nell’immediato occorre agire anche sul fronte amministrativo. Gli ‘incartamenti’ occupano infatti gran parte del loro tempo: l’inserimento, dopo una breve formazione, di personale di supporto che si occupi delle pratiche burocratiche permetterebbe ai medici di dedicarsi esclusivamente della cura dei pazienti”, conclude Bigon.(Rev)