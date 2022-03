I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: uccisi 60 membri di squadre di autodifesa, Buhari invita l'esercito ad essere più presente - Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha reagito all'attacco condotto da uomini armati nel villaggio occidentale di Takita, in cui sono morte oltre 60 membri di squadre di autodifesa civili, esortando le forze di sicurezza del Paese ad essere "più proattive". In dichiarazioni riprese da "Business Day", Buhari ha definito "scioccante" il livello di criminalità rivelato nell'attacco dello Stato di Kebbi, e ha assicurato ai nigeriani la sua volontà di fare "tutto il necessario per affrontare questo mostro in modo decisivo". “La mia più grande preoccupazione è la minaccia alla vita rappresentata da queste bande assassine e di fuorilegge spietati che non hanno il minimo riguardo per la santità della vita", ha detto ancora Buhari, che ha quindi esprimento solidarietà alle famiglie delle vittime. "Permettetemi di sfruttare questa opportunità per invitare anche le nostre forze di sicurezza a essere più proattive", ha concluso. Nell'attacco di Takita, avvenuto domenica notte, gli aggressori hanno ucciso dei "vigilantes", persone appartenenti ai gruppi di autodifesa costituiti per proteggere i villaggi dagli attacchi di bande armate. Da tempo, infatti, la protezione dell'esercito è giudicata dai residenti insufficiente a fronte dei continui attacchi di jihadisti e bande armate contro civili e militari. (segue) (Res)