I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

22 luglio 2021

- Repubblica Centrafricana: indisciplina o diserzione, oltre 80 militari espulsi dalle Forze armate - Il ministero della Difesa della Repubblica Centrafricana ha espulso dall'esercito più di 80 militari, accusandoli di indisciplina, racket o diserzione. Ne parla oggi "Rfi", citando un decreto firmato di recente dal ministro della Difesa di Bangui e sottolineando che le espulsioni intervengono nel quadro delle continue lamentele della popolazione a fronte dei ripetuti abusi effettuati da membri delle Forze armate centrafricane (Faca) e dei loro alleati russi. Il portavoce dell'esercito Albert Yoloké Mokopmé ha insistito su un'operazione necessaria per ripristinare la disciplina all'interno dell'esercito, affermando che non si tratta della prima decisione in tal senso. "Nel 2021 è stata fatta la stessa cosa, siamo nella fase di ricostruzione dell'esercito e la ricostruzione non si può fare senza disciplina, senza mettere le cose in ordine. E la disciplina è applicata oggi con la massima severità", ha dichiarato il portavoce. Degli oltre 80 militari espulsi dalla Faca, sette sono stati radiati per aver esercitato violenza contro la popolazione ai posti di blocco, gli altri espulsi per aver minato la sicurezza interna dello Stato o per diserzione. In quest'ultimo caso, sottolinea "Rfi", i combattenti avrebbero aderito per la maggior parte alla ribellione guidata dall'ex presidente François Bozizè. (segue) (Res)