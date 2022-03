I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauritania-Mali: governo mauritano accusa esercito di Bamako per scomparsa propri allevatori - Il governo della Mauritania ha accusato l'esercito del Mali di essere responsabile della scomparsa di decine di suoi allevatori presenti sul territorio di Bamako. In un comunicato, il ministero degli Esteri di Nouackchott accusa le Forze armate maliane di "reati ricorrenti contro i suoi cittadini", affermando che la loro vita rimarrà "al di sopra di ogni altra considerazione". Già lunedì sera, il ministero dell'Interno mauritano aveva espresso la sua preoccupazione e aveva promesso di fare luce sulla sorte dei dispersi, dopo che un alto numero di allevatori mauritani sono scomparsi nel giro di tre giorni. Fonti locali sostengono che i dispersi sono stati uccisi da militari maliani, accuse non confermate ma che hanno sollevato tensioni fra i due Paesi. (Res)