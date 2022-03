I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Industria: Istat, produzione -3,4 per cento a gennaio, -2,6 per cento su anno - A partire da questo mese cambia la metodologia di calcolo degli indici della produzione industriale, passando al cosiddetto indice concatenato, in linea con le migliori pratiche raccomandate a livello internazionale. Maggiori informazioni in proposito sono contenute nella nota informativa allegata a questo comunicato. A gennaio 2022 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 3,4 per cento rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione diminuisce dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo ha rilevato l'Istat. L’indice destagionalizzato mensile segna diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, l’energia (-5,2 per cento), i beni di consumo (-3,6 per cento), i beni intermedi (-3,4 per cento) e, in misura meno rilevante, i beni strumentali (-1,6 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2022 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,6 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, contro i 19 di gennaio 2021). Si registra un incremento tendenziale solo per l’energia (+1,1 per cento), mentre i restanti comparti mostrano flessioni, con un calo maggiore per i beni intermedi (-5,2 per cento) e quelli strumentali (-3,5 per cento) e meno marcato per i beni di consumo (-1,5 per cento). I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+10,7 per cento), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+8,2 per cento) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (+1,6 per cento). Viceversa, le flessioni più accentuate si osservano nelle attività estrattive (-12,7 per cento), nella fabbricazione di apparecchiature elettriche (-12,0 per cento) e nelle altre industrie manifatturiere (-7,1 per cento). (segue) (Rin)