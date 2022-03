I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Sileri, green pass rafforzato per luoghi lavoro andrà presto rivisto - Il green pass rafforzato per luoghi di lavoro "andrà rivisto molto presto, con la circolazione attuale del virus". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a "Mattino cinque news", su Canale 5. "Credo sia necessario andare a togliere progressivamente quei protocolli che ci fanno riappropriare dei nostri spazi in maniera adeguata e le tappe per me sono chiare: prima eliminare la distanza da mantenere, poi la mascherina al chiuso, poi, progressivamente, alleggeriamo anche il green pass", ha concluso. (segue) (Rin)