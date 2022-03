I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Energia: Conte, tassare extra profitti società settore energetico - Dobbiamo tassare gli extra profitti delle società che operano nel settore energetico: è anche una questione di equità. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare la mozione di riforma del Patto di stabilità e crescita. Il leader pentastellato ha poi spiegato che "l’Energy recovery fund non serve solo all’Italia ma serve, anche, all’Italia”. “Noi - ha aggiunto - non saremo il Paese in maggiore difficoltà perché, ad esempio, la Germania lo sarà di più” da un punto di vista di approvvigionamento energetico. Ma - ha chiarito - se “si blocca la Germania saremo bloccati anche noi, e viceversa. Per questo dobbiamo pensare ad un progetto energetico globale a livello europeo”, ha concluso. (segue) (Rin)